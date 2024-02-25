Шторм ожидается в шести регионах Казахстана

Штормовое предупрждение объявили синоптики в шести регионах республики, передает агентство Kazinform.

По инфомации РГП «Казгидромет», 25 февраля в городе Шымкенте временами ожидается туман.

На севере, востоке, юге Акмолинской области — низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с.

25-27 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. В горных районах — низовая метель. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В Кызылординской области — ветер северо-восточный, северный днем в центре, на юге области 15-20 м/с.

На востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на юге области — порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области — туман. В горных районах области — низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.