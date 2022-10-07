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Шторм ожидается в семи регионах РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Октября 2022, 20:20
Шторм ожидается в семи регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 8 октября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе области - порывы 15-20 м/с.

На юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный - порывы 15-20 м/с.


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