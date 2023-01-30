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Шторм ожидается в семи регионах Казахстана

30 Января 2023, 20:45
Шторм ожидается в семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в семи регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 31 января на юге, западе, в горных, предгорных районах Жамбылской областиожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, в горных районах15-20 м/с.

2-3 февраля на западе, юге, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 1-3 февраля на западе, юге области, в горных, предгорных районах - туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 01 февраля в горных районах 15-20 м/с, 2-3 февраля на юге, юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днем 2, сутки 3 февраля - порывы 23-28 м/с. 1-2 февраля ожидается резкое повышение температуры воздуха днем до 5-10 тепла, на севере области, в горных районах 0-5 мороза.

В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 1 по 3 февраля 2023 года в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

В районе Алаколя в Жетысуской области 31 января ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20, временами 25 м/с. 1 февраля днем на юге, востоке, в горных районах области ожидаются осадки, 02-03 февраля на большей части области осадки (дождь, снег), днем 3 февраля в горных районах области сильные осадки (преимущественно дождь). В горных районах области - туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, на юге, западе, в горных районах области - порывы 15-20 м/с, в районе Алаколя юго-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха 2-3 февраля днем до 2-7 тепла.

31 января ночью и утром на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге Кызылординской области - туман.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах порывы15-20 м/с.

В Шымкенте 31 января ночью - туман.


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