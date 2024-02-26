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    22:25, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана

    осадки, метель
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на  РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 26 февраля в Алматы, Шымкенте, на севере, востоке Акмолинской области, на юге, в горных районах Алматинской области, ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

    В Кызылординской области — ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с.

    Днем на юге, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

    На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах области — низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Шымкент Алматинская область Алматы Западно-Казахстанская область Штормовое предупреждение Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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