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    10:29, 24 Май 2024 | GMT +6

    Шторм ожидается в Атырауской области — жителей просят не выезжать на автотрассы

    дождь
    Фото: pixabay.com

    В ближайшие сутки в области будет действовать штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

    — 24 мая на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении ДЧС.

    В связи с ухудшением погодных условий спасатели убедительно просят жителей области не выезжать в дорогу.

    — В особенности это касается автотрасс по направлению в Махамбетский и Индерский районы, которые на сегодня особо подвержены подтоплению и представляют опасность для передвижения, — сообщили в оперштабе по ЧС Атырауской области.

    Напомним, в Атырауской области действует режим ЧС, автомобильные дороги по некоторым направлениям, в связи с паводковой опасностью, временно перекрыты. 

    Теги:
    Подтопления Дороги Атырауская область Погода ДЧС Регионы Трассы Грозы Паводки в Казахстане Оперштаб Штормовое предупреждение
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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