В ближайшие сутки в области будет действовать штормовое предупреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

— 24 мая на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении ДЧС.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели убедительно просят жителей области не выезжать в дорогу.

— В особенности это касается автотрасс по направлению в Махамбетский и Индерский районы, которые на сегодня особо подвержены подтоплению и представляют опасность для передвижения, — сообщили в оперштабе по ЧС Атырауской области.

Напомним, в Атырауской области действует режим ЧС, автомобильные дороги по некоторым направлениям, в связи с паводковой опасностью, временно перекрыты.