Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 19 регионах республики, передает МИА «Казинформ».



8 августа в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юго-западе, юге области Абай ожидается сильный дождь. На западе, юго-западе, юге - гроза, днем - град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на западе, юго-западе, юге области 15-20, днем - порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность

На востоке, севере Актюбинской области - гроза. Ветер северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 39 градусов. На большей части области - высокая пожарная опасность, на западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем в центре, на востоке области - град, шквал. Ветер северо-западный, северный в центре, на востоке, юге области 15-20, днем - порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу - сильный дождь. На большей части области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. На большей части области - высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области - гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Костанайской области - сильный дождь. Ночью на северо-западе, днем на большей части области - гроза. Ночью и утром на севере, западе области - туман. Днем на севере, западе, юге области - град. Ветер северо-восточный, северный на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области - ветер северный, северо-западный, днем на юге области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем при грозе - порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.