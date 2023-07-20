Шторм ожидается в Астане, Алматы и еще 14 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 16 регионах республики, передает МИА «Казинформ».



По информации РГП «Казгидромет», 21 июля в Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы - гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с.

На юге области Абай сохраняется сильная жара до 37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью в западной половине, днем на большей части области - гроза. Днем на западе, севере, востоке области -град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области - порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-западе, северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, востоке области - порывы 15 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области - гроза. Ветер западный на юге, в горных районах области - порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в Атырауской области ожидается сильная жара до 35-37 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Восточно-Казахстанской области сохраняются сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В районе озера Алаколь в области Жетысу ожидается ветер юго-западный, порывы 17-22, временами 30 м/с и более.

На севере, востоке Карагандинской области - гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Днем на востоке области - град, шквал. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На юге области - высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области - ветер северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. 21-23 июля в центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на юге области - сильная жара до 38 градусов. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, юге Павлодарской области - гроза. Ветер западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-западе, днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области - град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на большей части области 15-20 - порывы 23-28 м/с. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный на севере, в центре - порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.