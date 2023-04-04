Шторм ожидается в 4 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шторомове предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 5-7 апреля в связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Днем на юге, в горных районахЖамбылской области - гроза. Ветер северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В центре, на востоке Кызылординской областиожидается гроза.