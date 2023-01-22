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Шторм ожидается в 4 регионах РК

22 Января 2023, 20:19
Шторм ожидается в 4 регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на севере, востоке Акмолинской области днем ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области - низовая метель. Ветер западный на севере, западе области - порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области - туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20, ночью и утром на горных перевалах - порывы 23-28 м/с.


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