Шторм ожидается в 15 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 11 сентября в Астан е ожидается гроза. Днем - сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, восточный, днем - порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области - гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере, юге, западе области - порывы 15-20 м/с.

На юге Актюбинской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке области - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, востоке Атырауской области - гроза. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, днем- порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем, на северо-западе области -порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем в западной половине области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Костанайской области - сильный дождь. Ночью на западе, юге, днем на большей части области - гроза. Днем на юге области- град. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный на западе, юге области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области - порывы 25 м/с.

На западе, в центреКызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный ночью на западе, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем 15-20, в центре области -порывы 23-28 м/с.В центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области - гроза. Ветер северо-западный на большей части области - порывы 15-20, ночью на западе, севере области временами 23-28 м/с. На северо-западе, в центре, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Днем на севере, юге области - гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - гроза. Днем на севере, западе области - пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью в горных районах области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, западе, в горных и предгорных районах области - порывы 23-28, на горных перевалах 30 м/с и более.

Днем на севере области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на большей части области - порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.