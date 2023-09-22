Шторм ожидается в 15 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

22 сентября в Алматы ожидается временами сильный дождь.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

Днем на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

Ночью и утром на севере Актюбинской области - туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на юге Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, в горных районах области - временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в горных районах области - гроза. Вечером в горных районах области - туман. Ветер северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу временами ожидается сильные осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в горных районах области - гроза. Ночью и утром в горных районах области - туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области -порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области - туман, на поверхности почвы - заморозки 2 градуса.

Днем на юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области - туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-востоке Костанайской области - туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

22-24 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северной половине Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области - гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области 15-20 м/с, на востоке области - порывы 25 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.