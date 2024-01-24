Шторм ожидается в 12 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», 24 января в Шымкенте ожидается туман.

На юге, в центре области Абай - низовая метель. Ветер юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области - туман.

На юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В области Жетысу - ветер юго-восточный, в районе озера Алаколь - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

Днем на юге, востоке Мангистауской области - гололед.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидаются низовая метель, гололед. На севере области - туман.