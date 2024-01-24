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    18:52, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Шторм ожидается в 12 регионах Казахстана

    метель
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 12 регионах республики, передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», 24 января в Шымкенте ожидается туман.

    На юге, в центре области Абай - низовая метель. Ветер юго-восточный, на юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области - туман.

    На юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

    На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

    В области Жетысу - ветер юго-восточный, в районе озера Алаколь - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

    Днем на юге, востоке Мангистауской области - гололед.

    На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

    На западе, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

    На севере, востоке области Улытау ожидаются низовая метель, гололед. На севере области - туман.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Кызылординская область Улытауская область Казгидромет Шымкент Абайская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Штормовое предупреждение Акмолинская область Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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