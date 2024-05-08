Шторм ожидается на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области — порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

Днем в Актюбинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области — порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, на юге, востоке области — порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге области — порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области, 9 мая на западе, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в центре, на востоке области — порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере области — порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, юге области — порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, западе Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области — туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке области — порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. 8 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, днем на западе, севере, востоке области — гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области — порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, днем на юге, западе, севере области — порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки один градус.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, севере области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.