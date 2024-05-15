Шторм ожидается на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает агентство Kazinform.

15 мая на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Атырау: 15 мая днем ожидается гроза

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 15 мая ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 15 мая утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

15 мая на юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса. г. Петропавловск: 15 мая ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза, днем на востоке области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 15 мая ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

15 мая ночью в северной половине Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, днем на севере, востоке в центре области гроза, шквал. Ночью и утром в центре, на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Караганда: 15 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

15 мая ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. г. Тараз: 15 мая ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области ожидается гроза. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 мая в восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 2 градуса. г. Кокшетау: 15 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

15 мая на юге, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.