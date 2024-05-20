Шторм ожидается на большей части Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в 17 регионах республики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», 20 мая в Астане ожидается гроза. Днем град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем в центре, на востоке, юге области Абай ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области — гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области — туман. Ветер юго-западный, на севере области северо-восточный на западе, юге, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью в предгорных, горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области — гроза, град. Ветер северо-западный, западный, в центре, на востоке области — порывы 17-22 м/с, днем временами 27 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем — порывы 23 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области — гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с

Днем на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На западе, востоке области — гроза. На юге области — туман. Ветер северный на севере, востоке, юге области — порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью на большей части области 15-20, порывы 23, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. На востоке, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области — туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-восточный 15-20, ночью на юге области — порывы 23 м/с.

Ночью временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Днем в горных районах области — град. Ветер юго-западный, на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на горных перевалах — порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере области — туман. Ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.