Шторм ожидается на большей части Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает агентство Kazinform.

17 апреля в Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте — гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-западе области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области — порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области — порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области — гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с.

16-17 апреля в Алматинской области в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных незначительных селевых потоков на реке Кокшокы в бассейне рек Улкен Алматы и на реке Акжар в бассейне реки Аксай.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области — порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Костанайской области ожидается дождь, на севере, востоке, юге области — гроза, днем на юге области — дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области — туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области — порывы 15-20 м/с

В Мангистауской области — сильный ветер, днем 15-20 м/с.

В Павлодарской области — дождь, на севере, востоке области — гроза. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области — порывы 23 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на севере, востоке области — дождь. Ночью на западе, юге области, днем на севере, востоке области — гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.