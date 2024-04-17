РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:02, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Шторм ожидается на большей части Казахстана

    дождь
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в 13 регионах республики, передает агентство Kazinform.

    17 апреля в Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте — гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    На западе, северо-западе области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области — порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, юге, днем на востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области — порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с.

    В Актюбинской области — гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области — порывы 15-20 м/с. 

    16-17 апреля в Алматинской области в связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования локальных незначительных селевых потоков на реке Кокшокы в бассейне рек Улкен Алматы и на реке Акжар в бассейне реки Аксай.

    На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области — порывы 15-20 м/с. 

    Ночью на большей части Костанайской области ожидается дождь, на севере, востоке, юге области — гроза, днем на юге области — дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области — туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области — порывы 15-20 м/с

    В Мангистауской области — сильный ветер, днем 15-20 м/с.

    В Павлодарской области — дождь, на севере, востоке области — гроза. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области — порывы 23 м/с.

    Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на севере, востоке области — дождь. Ночью на западе, юге области, днем на севере, востоке области — гроза. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 

    Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. 

    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Шымкент Абайская область Астана Алматинская область Западно-Казахстанская область Штормовое предупреждение Актюбинская область Павлодарская область Акмолинская область Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!