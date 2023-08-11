Шторм ожидается на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 18 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

ВАстане 11 августа ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе - порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы 12 августа днем временами - сильный дождь, град. Днем 11, 12 августа ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

11 августа ночью на севере, в центре, днем на большей части области Абай ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге области - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге области 15-20, днем -порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на большей части, днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке области - град. Ветер северный, северо-западный, при грозе - порывы 15-20, временами 23 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юге, востоке, днем на юге, в центре области - порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области - сильная жара до 35 градусов. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

11-13 августа на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем град, шквал. 12-13 августа в предгорных и горных районах - временами сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, юге, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На севере, в центре Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем вАтырауской области - сильная жара до 39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре области - град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем -порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер западный, при грозе - порывы 15-20, временами 25 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. На большей части области - высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

11 августа на юге, востоке Карагандинской области - сильный дождь. На большей части области ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области - град, шквал. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем - порывы 23 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, на западе области - туман. Ветер северный на севере, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области - ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 м/с. 11-13 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области сохраняются сильная жара до 39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке области - гроза. Ветер северный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области - гроза. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северный, северо-западный ночью на юге области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге, востоке области - временами порывы 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северный, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.