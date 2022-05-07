7 Мая 2022 20:46

Шторм ожидается 8 мая на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

8 мая днем на юге, западе Актюбинской области ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге, в центре, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с

В горных районах Алматинской области ожидается гроза, на севере - пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере области и в горных районах - 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На юге Атырауской области ожидаются сильный дождь. На юге, востоке - гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на юге области 23-28 м/с.

Ночью 8 мая на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге, востоке области - гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на юго-западе, в центре области - 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

8 мая на западе Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части - 15-20 м/с.

На юго-востоке- ветер восточный 15-20 м/с.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на большей части области - 15-20, на севере и в центре - 25 м/с.



На западе, севере, востоке Мангистауской области - временами сильный дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на западе, севере области - 17-22 м/с.

Днем 8 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах - 15-20, днем порывы 25 м/с.

В городе Шымкенте ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с