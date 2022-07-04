Шторм ожидается 5 июля на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 18 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части Абайской бласти ожидается гроза. Днем на большей части области - град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области - гроза, град, шквал. На юго-востоке области - пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе области - гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на севере, юге области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

В городе Алматы днем ожидается гроза.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области - гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на большей части области - гроза. Днем на северо-востоке, в центре области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

На востоке, севере и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе 15-20 м/с. г.

В Западно-Казахстанской области - гроза, град, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере и в центре Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, на юге области - порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, днем на севере, в центре области - гроза, град. Днем на юго-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юго-востоке, в центре области 17-22 м/с.

В Нур-Султане ожидаются гроза, пыльная буря. Днем град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Павлодарской области днем ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, юге 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области - дождь, на востоке - сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20 м/с порывы 25 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. Ветер западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, в горных районах - порывы 23 м/с. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, порывы 15-20 м/с.



