Шторм ожидается 23 сентября в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

23 сентября в Астане ожидаетсяветер северо-западный, ночью и утром - порывы 15-20 м/с.

На севере, юге области Абай ожидаются гроза, днем - град. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем - порывы 23 м/с.

Ночью на севере, юге, востоке, днем на юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северо-западный ночью и утром на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области осадки, днем временами - сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке, юге области - гроза, днем - град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области 15-20, днем - порывы 23 м/с.

Днем на востоке области Жетысу ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области - гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на северо-востоке области - порывы 18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, западе, юге области - туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере, востоке, днем на востоке области - порывы 15-20 м/с.

В центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.