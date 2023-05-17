Шторм ожидается 18 мая в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждание объявили синоптики на большей части республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 18 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Алматыднем - сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, днем порывы 18-23 м/с.

В Шымкентевременами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Акмолинской области - временами сильный дождь. На западе, юге области - гроза, днем град. Ветер восточный на юге, северо-западе области - порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке области - гроза, днем на севере области ожидается град. Ветер восточный, северо-восточный на севере, западе, востоке, области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге, в горных районах Алматинской области временами - сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области - порывы 18-23 м/с, временами 30 м/с и более.

На севере, юге, востоке Атырауской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, западе области 15-20 м/с

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области- заморозки 2 градуса.

Ночью на севере, юго-западе, в горных районах, днем на востоке, в горных районах, 19 мая днем на севере, в горных районах Жамбылской областиожидается сильный дождь.

18 мая ночью и утром в горных районах области - туман. 18-19 мая на северо-западе, юго-востоке, в горных районах области - гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 18 мая порывы 23 м/с, 19 мая днем на юго-западе, в горных районах области - порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке, в центре, горных районах Жетысуской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с, днем на западе, юге области временами 30 м/с и более.

Ночью на юге, днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области - гроза. Ветер северо-восточный, на юге, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западеожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер восточный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей частиКостанайской области- дождь, ночью на юге, в центре области - сильный дождь. В южной половине области - гроза, град. Днем на востоке области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный 15-20, днем на севере, востоке области - временами порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность



на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер южный на севере, в центре области днем 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В центре Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, град. На западе, в центре области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

днем на большей части Павлодарской областиожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области - заморозки 3 градуса.

Днем на юге, западе Северо-Казахстанской области - гроза. Ветер восточный, ночью юге, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области - порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

В горных районах Туркестанской области- временами сильный дождь. На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, шквал, в горных районах град. Ветер юго-западный на севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с.