Шторм и гроза ожидаются в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Ночью и утром 5 октября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %», - сообщили синоптики.