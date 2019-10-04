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Шторм и гроза ожидаются в Туркестанской области

4 Октября 2019 21:00
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Шторм и гроза ожидаются в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Ночью и утром 5 октября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Местами ветер восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %», - сообщили синоптики.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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