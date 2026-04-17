Шторм, град и резкое похолодание ожидаются в области Жетысу

Скорость западного ветра составит 15–20 м/с, на севере и востоке области порывы усилятся до 23–28 м/с. В районе Алакольских озер днем ожидается усиление ветра до 30 м/с и более.

Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов тепла, однако на севере и в горных районах возможны заморозки — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 10–15 тепла, на севере и в горах — до 0–5 градусов.

В Талдыкоргане же прогнозируется облачная погода, временами дождь, гроза, днем даже возможен град. Ветер западный 9–14 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–9, днем — 10–12 градусов тепла.

По предварительному прогнозу на 18–19 апреля, на юге и востоке области сохранятся дожди с грозами, а в горных районах ночью возможен снег, днем — смешанные осадки (дождь и снег). Ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер сменит направление на северо-восточное — 9–14 м/с, с усилением до 15–20 м/с, а в районе Алакольских озер порывы достигнут 23–28 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 1–6 градусов тепла, при этом на западе и севере области ожидаются заморозки до 1–3 градусов. В горных районах температура опустится до 3–8 градусов мороза. Днем 18 апреля прогнозируется 8–13 тепла, а 19 апреля — потепление до 13–18 градусов, в горах — 3–8 тепла.

Ранее алматинцев предупредили о сильном ветре, дожде и граде.