РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:53, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Шторм, град и резкое похолодание ожидаются в области Жетысу

    По данным филиала РГП «Казгидромет» по области Жетысу, в период с 20:00 16 апреля до 20:00 17 апреля в регионе пройдут дожди с грозами. На востоке и в горных районах прогнозируются сильные осадки, возможен град и шквалистый ветер, передает Kazinform.

    Заморозки
    Фото: freepik

    Скорость западного ветра составит 15–20 м/с, на севере и востоке области порывы усилятся до 23–28 м/с. В районе Алакольских озер днем ожидается усиление ветра до 30 м/с и более.

    Температура воздуха ночью составит 5–10 градусов тепла, однако на севере и в горных районах возможны заморозки — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 10–15 тепла, на севере и в горах — до 0–5 градусов.

    В Талдыкоргане же прогнозируется облачная погода, временами дождь, гроза, днем даже возможен град. Ветер западный 9–14 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 7–9, днем — 10–12 градусов тепла.

    По предварительному прогнозу на 18–19 апреля, на юге и востоке области сохранятся дожди с грозами, а в горных районах ночью возможен снег, днем — смешанные осадки (дождь и снег). Ночью и утром местами ожидается туман.

    Ветер сменит направление на северо-восточное — 9–14 м/с, с усилением до 15–20 м/с, а в районе Алакольских озер порывы достигнут 23–28 м/с.

    Температура воздуха в ночные часы составит 1–6 градусов тепла, при этом на западе и севере области ожидаются заморозки до 1–3 градусов. В горных районах температура опустится до 3–8 градусов мороза. Днем 18 апреля прогнозируется 8–13 тепла, а 19 апреля — потепление до 13–18 градусов, в горах — 3–8 тепла.

    Ранее алматинцев предупредили о сильном ветре, дожде и граде.

    Теги:
    Погода Сильный ветер Область Жетісу Штормовое предупреждение
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают