Штефан Гадола: Касым-Жомарт Токаев - слышащий Президент

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ – МИА Казинформ» публикует интервью с почетным консулом в городе Клуж-Напоке, доктором философии Штефаном Гадола, который рассказывает о Первом пакете политических реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева со ссылкой на авторитетное румынское издание Аctual de Сluj.ro.

«Казахстан переживает период масштабной реформы после того, как в прошлом году президентские выборы в стране выиграл Касым-Жомарт Токаев. Национальный совет общественного доверия – это консультативная структура, которая была создана с целью вовлечь граждан в решение проблем государства. Политика в области образования и здравоохранения также включает в себя ряд улучшений, массовых инвестиций и проектов развития», - отметил он.





В интервью отмечается, что муниципалитет Клуж-Напока имеет широкое партнерство с Казахстаном через консульство, возглавляемого бизнесменом Штефаном Гадолой, основателем и председателем компании «Energobit». Гадола неоднократно рассказывал о Казахстане, о возможностях и экономической силе, которую может предложить страна.

- Не могли бы Вы рассказать, как интерпретируете новые инициативы г-на Касым-Жомарта Токаева, направленные на модернизацию страны?

- Ну, прежде всего я должен подчеркнуть, что главной целью Президента Токаева с момента его инаугурации было позиционирование себя в качестве «слышащего Президента».

Я считаю, что Президент предпринял значительные шаги для достижения этой цели. Он озвучил ряд внутренних, социальных, экономических и политических мер, направленных на повышение качества жизни граждан Казахстана.

- Что, по вашему мнению, делает Казахстан «слышащим государством»?

- Принимая во внимание, что Президент последовательно подчеркивал свою приверженность принципу «слышащего государства», такие инициативы, как Национальный совет общественного доверия, были созданы в качестве платформ, на которых более широкое общество может обсуждать различные точки зрения и укреплять национальный диалог по вопросам государственной политики и реформ, и это можно считать хорошим примером. Считаю, что это значительно сократило бюрократические проволочки и предоставило гражданам возможность высказать свои опасения на самом высоком уровне власти.

- Какие дополнительные меры предпринимает Президент Токаев для дальнейшей модернизации Казахстана?

- Все новые инициативы соответствуют принятым Президентом социальным, экономическим и политическим мерам, которые охватывают социальную, экономическую и политическую сферы.

Например, в социальной сфере будет дополнительно выделено 2,3 $6 млрд на развитие систем здравоохранения и еще $7,2 млрд на покрытие расходов граждан на здравоохранение.

Кроме того, Президент Токаев поручил повысить стипендии студентам, аспирантам и докторантам на 25%. Еще один важный аргумент, который подчеркнул Президент, и который мне кажется благоприятным, заключается в том, что необходимо предпринять строгие меры в отношении учебных заведений, которые выдают поддельные дипломы.

В экономической сфере для стабилизации курса национальной валюты господин Токаев принял решение о том, что Национальный банк в целях повышения доверия населения и инвесторов к тенге, будет ежемесячно объявлять обменный курс валютного рынка Национального фонда и примет новую стратегию денежно-кредитной политики.

Наряду с этим, Президент Токаев усилил борьбу с теневой экономикой, и напомню, что предпринимателям будут предоставлены инструменты для оценки и проверки законности их потенциальных деловых партнеров через базу данных, составленную Национальной палатой предпринимателей.





В политической сфере, Президент Токаев, для формирования альтернативных взглядов и мнений, поручил разрешить представителям других партий занимать посты председателей в некоторых парламентских комитетах для формирования парламентского плюрализма.

Кроме того, будет выделено специальное место для проведения мирных митингов в центральных районах и принят новый законопроект, определяющий права и обязанности организаторов, участников и наблюдателей. Вот, важные шаги, которые будут способствовать укреплению демократии государства.

Следует также помнить и то преимущество, которое получают политические партии, ведь Президентом были приняты такие меры, как регистрация политических партий, что позволит снизить минимальный порог членства, необходимый для регистрации политической партии, с 40 000 до 20 000 членов.

Кроме того, Президент Токаев отменил обязательную регистрацию иностранцев в миграционной полиции во время визитов в Казахстан.

Вместе с тем, распорядился декриминализовать статью Уголовного Кодекса о клевете и перенести ее в Административный кодекс.

Считаю, что мы можем перенять друг у друга эту инициативу, которая будет взаимовыгодной для обеих наших стран.





Перевод интервью подготовлен специалистами Посольства Казахстана в Румынии.