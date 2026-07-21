Штангистка Любовь Ковальчук рассказала, как намерена завоевать медаль на дебютной Азиаде

Национальная сборная Казахстана по тяжелой атлетике продолжает целенаправленную подготовку к главному старту сезона — Азиатским играм 2026 года в Японии.

В супертяжелом весе (свыше 87 кг) азиатский помост считается одним из самых конкурентных в мире.

Официальный лучший результат Любови Ковальчук в сумме двоеборья равен 260 кг. Чтобы зацепиться за призовую тройку в Японии, Любови Ковальчук необходимо и превзойти свой текущий рекорд и поднять планку общей суммы минимум до 280–285 кг. В данный момент спортсменка усиленно работает над этим под руководством тренеров.

— Подготовка к Азиаде идет по плану. Мы уже провели несколько учебно-тренировочных сборов и сейчас выходим на заключительный этап подготовки. Каждый день расписан буквально по минутам: тренировки, восстановительные процедуры, работа с тренерским штабом. Все направлено на то, чтобы подойти к соревнованиям в своей лучшей форме. Большое внимание уделяется совершенствованию техники, развитию силы и скоростных качеств. Кроме того, мы тщательно следим за восстановлением, питанием и состоянием здоровья. Очень важно сохранить оптимальную форму и избежать травм. Федерация тяжелой атлетики Казахстана совместно с Министерством туризма и спорта создают все необходимые условия для качественной подготовки. У нас есть возможность проводить полноценные учебно-тренировочные сборы, работать с квалифицированными специалистами и полностью сосредоточиться на тренировочном процессе, — сказала Любовь Ковальчук.

На Играх исламской солидарности в Эр-Рияде спортсменка уже демонстрировала отличную динамику, взяв в толчке 150 кг. На предстоящей Азиаде Любовь Ковальчук всерьез намерена бороться за медали.

— Азиатские игры — один из главных стартов сезона. Для любого спортсмена выступление на Азиаде — это большая честь и огромная ответственность. Здесь собираются сильнейшие тяжелоатлеты континента, поэтому конкуренция будет очень высокой. Каждый мечтает подняться на пьедестал, и я приложу максимум усилий, чтобы показать свой лучший результат, достойно представить Казахстан и побороться за медаль. У нас отличный коллектив. Мы поддерживаем друг друга, вместе преодолеваем большие нагрузки и мотивируем друг друга на тренировках. Такая атмосфера помогает становиться сильнее и двигаться вперед. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб за профессиональную работу и поддержку, — сказала спортсменка.

Она добавила, что спортсмены ощущают поддержку и обещают сделать все возможное, чтобы оправдать доверие болельщиков, достойно представить Казахстан и порадовать страну успешным выступлением на Азиатских играх.

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