Как устроен быт чемпиона мира на пути к Азиатским играм: интервью с Нургисой Адилетулы

Обладатель золотой медали чемпионата мира по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы (95 кг) рассказал корреспонденту агентства Kazinform о подготовке к Азиатским играм-2026, а также грандиозных планах на 2026 год.

— Нургиса, Вы в ближайшее время заняты подготовкой к Азиатским играм. Поделитесь с читателями, как устроен быт и жизнь спортсмена в преддверии таких больших событий?

— Работа идет поэтапно и в соответствии с заранее утвержденным планом. Расскажу подробнее: в июле мы провели учебно-тренировочный сбор в Астане. С 17 июля наша команда находится на 18-дневном сборе в Грузии, там основной упор сделан на специальную физическую подготовку, совершенствование техники и контроль соревновательных весов. После возвращения продолжим работу в Казахстане, а заключительный этап пройдет непосредственно в стране, где пройдет Азиада-2026, в Японии. Это позволит нам адаптироваться к местным условиям и часовому поясу.

Большое внимание уделяется восстановлению, медицинскому сопровождению, питанию и психологической подготовке. Благодаря Федерации тяжелой атлетики Казахстана и Министерству туризма и спорта для нас созданы все необходимые условия, чтобы команда подошла к главному старту сезона в оптимальной форме. Отдельно хочу отметить президента Федерации тяжелой атлетики Казахстана Гаджи Гаджиева. Он многое делает для развития нашего вида спорта, постоянно поддерживает спортсменов и тренерский штаб, уделяет большое внимание созданию качественных условий для тренировок и выступлений. Мы это чувствуем и ценим, для спортсменов это очень важно — вера и своевременная поддержка.

Теперь о тренировках: на учебно-тренировочных сборах мы работаем над всеми компонентами — техникой, силой и функциональной готовностью. Тренерский штаб создал все необходимые условия, поэтому сейчас наша задача — максимально качественно подготовиться к Азиаде. Надеюсь, ответил развернуто (улыбается).

Фото: Турар Казангапов/Национальный Олимпийский Комитет РК

— Вы выступаете в весовой категории до 95 килограммов. Насколько комфортно чувствуете себя в этом весе?

— Чувствую и ощущаю себя хорошо. Мы постепенно адаптировались к этой категории, и сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы показать свои лучшие результаты именно здесь.

— После победы на чемпионате мира изменилось ли отношение к тренировкам и ответственности?

— Непременно. Победа на чемпионате мира придает уверенности, но вместе с этим возрастает и ответственность. Теперь каждый соперник настраивается по-особенному, поэтому расслабляться нельзя. Нужно каждый день доказывать свой уровень.

— Нургиса, какие цели Вы ставите перед собой на Азиатских играх?

— Самая главная цель — завоевать золотую медаль. Для любого спортсмена является большой честью представлять Казахстан на международной арене, и я дал себе слово, что сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие и поднять наш флаг на высшую ступень пьедестала!

Также, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Мы чувствуем ее на каждом старте и это бесценно, поверьте! Мы будем делать все возможное, чтобы порадовать нашу страну и болельщиков яркими победами и достойными результатами. Это и есть сверхцель каждого спортсмена.

Ранее мы рассказывали, что Нургиса Адилетулы выиграл три золота Исламиады-2025.