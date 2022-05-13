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Штамм стелс-омикрон выявили в Казахстане
13 Мая 2022 18:49

Штамм стелс-омикрон выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК продолжает мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в стране. По итогам проведенного ПЦР скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во всех регионах выявлен BA.1 омикрон-штамм – 98,6 %, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 стелс-омикрон - 36,7%.Также продолжается циркуляция B.1.617-like дельта-штамма и составляет 1,4% от числа исследуемых проб. Для подтверждения результатов ПЦР скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца», - говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, Министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.

«Ревакцинации подлежат лица, которые получили курс вакцинации 6 месяцев назад и более. В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны три вида вакцин (Pfizer, Sinopharm и «КазВак»), из них две одобрены Всемирной организацией здравоохранения», - напомнили в Минздраве.

На сегодняшний день в Казахстане двумя компонентами вакцин привито 9 259 182 человек. Ревакцинировано – 4 137 805.

За последние сутки в стране выявили 11 новых случаев заболевания COVID-19.

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