Штамм коронавируса «цербер» в Алматы не выявлен - эпидемиолог

5 Декабря 2022, 21:40

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что «цербер» – это высокозаразный штамм коронавируса и является одним из подвидов «омикрона», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Штамм коронавируса «цербер» в Казахстане выявили, об этом ранее все были оповещены. По Алматы данный вид еще не определен, пробы, которые были направлены на секвенирование, в настоящий момент находятся все еще в работе. На сегодня в Алматы этот штамм не выявлен», - ответила она.

По ее словам, «цербер» - это вариант штамма «омикрон».

«Он более заразен, легче передается от человека к человеку, быстрее распространяется. Основными симптомами являются повышение температуры, сухой кашель, боль в горле, повышенная утомляемость, заложенность носа, головная боль, боли в суставах и мышцах. То есть все симптомы, которые мы наблюдали в предыдущих видах коронавируса. Отличительной чертой является возможная потеря обоняния, хотя при регистрации других подвидов «омикрона» мы такого не отмечали», - сказала спикер.

В начале декабря сообщалось, что в Казахстане выявлен новый вариант штамма «омикрон» - «цербер». Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала особенность этого штамма коронавируса. По ее словам, циркулирует «цербер» в 0,5% случаев из всего циркулируемого вируса. Характеризуется легким течением.