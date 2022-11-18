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Штаб «За честные выборы» продолжает помогать избирателям в Алматы

18 Ноября 2022, 17:14
Штаб «За честные выборы» продолжает помогать избирателям в Алматы
18 Ноября 2022, 17:14

Штаб «За честные выборы» продолжает помогать избирателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель городского штаба «За честные выборы» Бауыржан Макулбаев сообщил, что члены движения проводят активную работу во всех регионах страны и оказывают юридическую помощь избирателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юрист напомнил, что 27 сентября на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» создан штаб «За честные выборы». Его основной задачей является правовой мониторинг юридическим сообществом хода электоральной кампании и разъяснение участникам избирательного процесса порядка применения выборного законодательства. В состав движения вошли известные в Казахстане и за рубежом юристы.

«Во всех регионах страны открыты филиалы этого движения и начаты праворазъяснительные работы, которые продолжаются по сегодняшний день. Члены нашего движения охватили практически все СМИ, в соцсетях отвечают на все вопросы, касающиеся выборного законодательства. Юридическое сообщество нацелено на то, чтобы обеспечить прозрачность и честность выборов путем разъяснения каждому избирателю его прав и обязанностей. Это делается для того, чтобы человек уже осознанно шел к выбору и понимал, что от его выбора и гражданской позиции зависит будущее Казахстана. Мы провели встречи в трудовых коллективах, в вузах со студентами, совместные теледебаты, круглые столы и дискуссии с участием международных экспертов, профессоров. То есть вовлечен широкий круг юридического сообщества», - сказал спикер на площадке пресс-центра по освещению выборов Президента РК по Алматы.

По его словам, особое внимание юристы уделили студенческой молодежи, которая впервые примет участие в выборах. Бауыржан Макулбаев также напомнил, что в день тишины законодательством запрещается предвыборная агитация.

Ранее сообщалось, что на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» создан штаб «За честные выборы». Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября.


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