Штаб «За честные выборы» начал работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Штаб «За честные выборы», который создали в конце сентября, начал работу в Алматы. Его основной задачей является правовой мониторинг юридическим сообществом хода электоральной кампании и разъяснение участникам избирательного процесса порядка применения выборного законодательства. В состав движения вошли известные в Казахстане и за рубежом юристы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководителем городского штаба «За честные выборы» стал председатель алматинского филиала «Казахстанский союз юристов» Бауыржан Макулбаев. На брифинге региональной службы коммуникаций он заявил, что члены штаба и представители регионов ориентированы на усиление взаимодействия со СМИ, неправительственными и международными организациями в рамках мониторинга хода электоральной кампании.

«Данная деятельность никоим образом не будет отдавать приоритет любому кандидату. Мы будем вести независимую юридическую консультацию и оказывать юридическую помощь. Мы готовы к взаимному сотрудничеству со всеми физическими и юридическими общественными организациями. Это движение создано для того, чтобы каждый гражданин, имеющий активное избирательное право, мог полностью знать свои права и обязанности и реализовать их в соответствии с Конституцией РК», - сказал Бауыржан Макулбаев.

Он также напомнил, что Президентом государства считается кандидат, который набрал более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и при повторном голосовании набравший большее число голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» создан штаб «За честные выборы».