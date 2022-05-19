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Штаб в поддержку референдума создали при «Организации ветеранов» РК
19 Мая 2022 14:45

Штаб в поддержку референдума создали при «Организации ветеранов» РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя РОО «Организация ветеранов» Бактыкожу Измухамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности и планах республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

Бактыкожа Измухамбетов сообщил, что при ветеранском объединении создан штаб в поддержку общереспубликанского референдума. Работа штаба ведется по двум направлениям: разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме.

Глава государства также был ознакомлен с повесткой дня внеочередного съезда РОО «Организация ветеранов», который намечен на 20 мая 2022 года.

Президент поддержал ряд предложений о развитии «Организации ветеранов», а также сообщил, что соответствующим государственным органам будут даны необходимые поручения.

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