Схроны из 78 единиц огнестрельного оружия обнаружили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок. Операцию полицейские провели при содействии ДКНБ по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанного ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области. В результате в тайниках обнаружены и изъяты 2 автомата «Калашникова» (АКС), 2 боевых пистолета системы «Макаров» и «ТТ», 3 нарезных охотничьих карабина, 2 гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, 3 травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию. Кроме того, у членов ОПГ изъято 2 боевые и 4 светошумовые гранаты, 4 ножа, 2 переносные радиостанции, а также различные спецсредства - оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера», - информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов, согласно нормам статьи 287 части 3 УК РК, проводится досудебное расследование. Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.