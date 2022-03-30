РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:10, 30 Март 2022 | GMT +6

    Схроны из 78 единиц огнестрельного оружия обнаружили в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок. Операцию полицейские провели при содействии ДКНБ по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанного ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области. В результате в тайниках обнаружены и изъяты 2 автомата «Калашникова» (АКС), 2 боевых пистолета системы «Макаров» и «ТТ», 3 нарезных охотничьих карабина, 2 гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, 3 травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию. Кроме того, у членов ОПГ изъято 2 боевые и 4 светошумовые гранаты, 4 ножа, 2 переносные радиостанции, а также различные спецсредства - оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера», - информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

    По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов, согласно нормам статьи 287 части 3 УК РК, проводится досудебное расследование. Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!