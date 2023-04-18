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Схрон с оружием обнаружен на территории заброшенного завода в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
18 Апреля 2023, 19:49
Схрон с оружием обнаружен на территории заброшенного завода в Жамбылской области Фото: пресс-службы департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Схроны огнестрельного и иного оружия, похищенного в ходе январских массовых беспорядков, продолжают находить в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области проводили свои оперативно-розыскные мероприятия в Шуском районе на территории заброшенного завода в селе Толе би. В ходе розыскных работ обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

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Полицейские изъяли пистолет марки «МР-446» калибра 9 мм, похищенный в ходе январских событий со склада департамента полиции области, одноствольные охотничьи ружья марок «ИЖ», «ИЖ 18» и «ИЖ 18-Е» 16 калибра, боевую осколочную гранату Ф-10, светошумовую гранату, бронежилет, 200 патронов калибра 5,45 х 39 мм.

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Как сообщалось ранее, схроны сотен единиц табельного и гражданского оружия обнаружены в Алматы и Жамбылской области по январским событиям. Так, в Таразе обнаружен замаскированный схрон с автоматом Калашникова, ранее похищенным в департаменте полиции, два магазина к нему и более 30 боеприпасов. В районе автомобильных гаражей обнаружен пистолет Макарова, ранее похищенный в департаменте полиции. Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен под одним из мостов города Тараза.

Министерство внутренних дел продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию похищенного оружия.

В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.


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