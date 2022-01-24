Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружен в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Точнее тайник сооружен под полом частного дома в микрорайоне Шанырак. В нем четверо участников массовых беспорядков и ограблений оружейного магазина хранили похищенное оружие и боеприпасы.

«В частности, в ходе обыска обнаружено два цинка с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, 2 магазина от АК-47, с патронами, бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и другое. Вещественные доказательства изъяты следственно-оперативной группой в процессуальном порядке. Уголовное дело зарегистрировано по ст.188 ч.3 УК РК и ст.291 ч.1 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По данным спикера, задержанные проживали вместе в съемном доме, где обнаружен арсенал. Их возраст – 27, 35, 39 лет.