    13:32, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Схрон оружия обнаружен на трассе Астана-Караганда

    Информация о схроне с боевым оружием прокуроры Аршалынского района получили в ходе конфиденциальной беседы с осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, передает агентство Kazinform. 

    Прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    — В ходе проверки информации, на автодороге Астана-Караганда вблизи п.Шоптыколь Аршалынского района обнаружено и изъято боевое оружие, а также патроны различного калибра. Оружие и боеприпасы предположительно доставлены на территорию страны из иностранного государства (не находится на вооружении в Республике Казахстан), — говорится в сообщении областной прокуратуры. 

    По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК.

    Ранее, в сентябре этого года, в ходе ОПМ в Казахстане было обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами. 

    Теги:
    Борьба с преступностью Прокуратура Оружие Акмолинская область
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
