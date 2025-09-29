13:32, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5
Схрон оружия обнаружен на трассе Астана-Караганда
Информация о схроне с боевым оружием прокуроры Аршалынского района получили в ходе конфиденциальной беседы с осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы, передает агентство Kazinform.
— В ходе проверки информации, на автодороге Астана-Караганда вблизи п.Шоптыколь Аршалынского района обнаружено и изъято боевое оружие, а также патроны различного калибра. Оружие и боеприпасы предположительно доставлены на территорию страны из иностранного государства (не находится на вооружении в Республике Казахстан), — говорится в сообщении областной прокуратуры.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК.
Ранее, в сентябре этого года, в ходе ОПМ в Казахстане было обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами.