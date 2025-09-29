Схрон оружия обнаружен на трассе Астана-Караганда

— В ходе проверки информации, на автодороге Астана-Караганда вблизи п.Шоптыколь Аршалынского района обнаружено и изъято боевое оружие, а также патроны различного калибра. Оружие и боеприпасы предположительно доставлены на территорию страны из иностранного государства (не находится на вооружении в Республике Казахстан), — говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК.

Ранее, в сентябре этого года, в ходе ОПМ в Казахстане было обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами.