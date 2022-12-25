Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена

25 Декабря 2022, 17:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известные спортсмены, призеры Олимпийских игр и чемпионата мира по фигурному катанию показали зрелищное шоу на высокогорном катке Медеу, в честь 50-летия высокогорного спортивного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественный праздник специально приехали известные российские фигуристы Роман Костомаров, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин и Морис Квителашвили.

Двухкратная чемпионка мира и двухкратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена Your Love на музыку Игоря Крутого.

Открытие праздника началось с парада выдающихся казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.

Перед своим выступлением на пресс-конференции Элизабет заявила, что любит Медеу.

«Я очень рада быть участником этого торжественного события. Я всем сердцем люблю Медеу. Любой день, когда я посещаю этот каток, становится праздником… Медеу отличается от остальных катков размером атмосферой, и главное - это месторасположение - горы. Это уникальное место. Здесь очень хороший лед. По качеству не уступает закрытым профессиональным каткам», - отметила она.

По ее словам, фигурное катание в Казахстане в последнее время начинает хорошо развиваться. Кроме того, она заявила, что в январе будет открывать свою академию.

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев на официальном открытии мероприятия поздравил всех алматинцев с 50-летием спортивного комплекса и отметил, что Медеу является самым лучшим, красивым и высокогорным катком в мире.

«Медеу является том местом, где за 50 лет легендарной истории было поставлено более 350 мировых рекордов», - сказал замакима.

Он добавил, что в течение следующих нескольких лет на Медеу будет проведена реконструкция.

«Архитектурный облик, который является частью культурного наследия всей нашей страны, будет сохранен, а все системы жизнеобеспечения и инфраструктура полностью поменяются. Я думаю, что начнется новый этап в жизни нашего любимого катка», - добавил он.

В рамках праздника также прошло представление легендарного ледового балета «Ледовая симфония» под управлением Анастасии Игнатьевой и гала-шоу Ильи Авербуха «И в сердце горячо». Гости еще имели возможность увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.

Кульминацией праздника станет вечерний концерт казахстанского артиста и певца Mолданазара. Празднование завершится ночным фейерверком.