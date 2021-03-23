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    10:17, 23 Март 2021 | GMT +6

    Шоу дронов в честь Наурыза устроили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев с праздником Наурыз поздравили необычном способом - дронами. В вечернем небе мегаполиса можно было увидеть распускающийся цветок, карту Казахстана и шанырак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    300 дронов стартовало с площади перед Дворцом Республики 22 марта. Жители могли увидеть на небе надписи: «Алматы с вами», «С праздником Наурыз», «Как тебе такое, Илон Маск», а также изображения шанырака, карты Казахстана, раскрывающегося цветка.

    Необычное представление жители сняли на видео с разных точек и поделились ими в соцсетях.

    В пресс-службе одного из сотовых операторов, являющимся организатором шоу, сообщили, что в небо было запущено 300 дронов, это первое шоу дронов в Казахстане.

    «Мы хотели поздравить казахстанцев с праздником Наурыз, однако в условиях пандемии и локдауна это было реализовать непросто. Поэтому родилась идея - сделать яркое представление в вечернем небе, которое было бы видно из окон горожан, а для всех остальных - в прямой трансляции в соцсетях и на Youtube. Организация хранилась в строжайшем секрете, однако кое-кто из алматинцев успел снять наши репетиции накануне, несмотря на то, что их проводили поздней ночью. Поэтому город уже ждал шоу. Цель, которую мы преследовали - удивить и обрадовать казахстанцев, и напомнить, что несмотря на все сложности пандемии, мы вместе. Выражаем благодарность акимату Алматы за то, что поверили в идею и поддержали проект», - сказал директор по маркетингу сотового оператора в Казахстане Максим Цвыков.


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    Наурыз Общество Алматы
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