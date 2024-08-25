Шотландия введет туристический сбор для казахстанцев

Казахстанским туристам, посещающим Эдинбург, вскоре придется платить туристический сбор, поскольку столица Шотландии станет первым городом в Великобритании, который его введет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Налог, который был одобрен городскими советниками, будет взиматься с посетителей по 2 фунта стерлингов за ночь проживания, за исключением кемпингов. Этот шаг следует примеру европейских городов, таких как Париж и Барселона, в которых уже действуют аналогичные сборы.

Сбор с временных посетителей, как ожидается, принесет от 11,6 до 14,6 миллионов фунтов стерлингов в год. Собранные средства будут реинвестированы в город, улучшая его инфраструктуру и услуги как для жителей, так и для туристов.

Недавние общественные слушания показали, что налог активно поддерживают 51% поставщиков услуг по размещению и 91% жителей.

Несмотря на это, предложение столкнулось с противодействием таких организаций, как UK Hospitality (UKH), которые утверждают, что налог может нанести ущерб ценовой конкурентоспособности Шотландии. По оценкам UKH, ежегодный негативный экономический эффект от введения налога может составить от 175 до 200 миллионов фунтов стерлингов по всей Шотландии, причем значительная часть этих расходов приходится на Эдинбург.

Консервативная группа в совете попыталась внести поправки в это предложение, выразив обеспокоенность по поводу того, как будут распределены дополнительные средства и как это может отразиться на будущих ресурсах. Однако совет проголосовал за введение налога: 43 человека поддержали предложение, а 15 выступили против.

Глава городского совета Адам Маквей подчеркнул, что туристический налог призван дополнить существующие доходы и будет регулироваться на местном уровне. Он отметил, что Эдинбург возглавил общенациональные дебаты по этому вопросу и ожидает, что налог принесет городу существенные выгоды.

Правительство Шотландии уже заявило о своем намерении принять закон, позволяющий местным властям вводить туристический налог на проживание в отелях, и Эдинбург, вероятно, будет первым, кто примет эту меру. Казахстанским туристам, наряду с другими иностранными гостями, следует подготовиться к этому дополнительному сбору при планировании своих поездок в исторический город.