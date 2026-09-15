Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия выступили за право на независимость

Впервые правительства Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии возглавляют представители националистических партий. Они провели в Кардиффе первую встречу и подписали меморандум о праве на самоопределение, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии Джон Суинни, Рун ап Иорверт и Мишель О’Нил подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором закрепляется право каждой нации на самоопределение и независимость от Великобритании и будущее в Европейском Союзе. Документ был подписан в понедельник, 14 сентября, на встрече в столице Уэльса Кардиффе, в которой помимо трех глав правительств британских автономий приняла участие глава ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд.

В меморандуме также говорится о намерении сотрудничать в практических областях, представляющих общий интерес, включая возобновляемые источники энергии, создание «более сильной и справедливой экономики» и укрепление отношений с Европой.

Как указывает BBC News, впервые правительства трех из четырех частей Великобритании возглавляют представители националистических партий — Шотландской национальной партии SNP, Партии Уэльса Plaid Cymru и ирландской «Шинн Фейн».

Westminster’s time is coming to an end.



We believe there is a better way. Our nations working together as equals, sharing ideas and expertise, building relationships based on mutual respect and common interests.



Today marks a further step in building our cooperation. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇮🇪 pic.twitter.com/pd8EWzQGED — John Swinney (@JohnSwinney) September 14, 2026

— В Кардиффе прошла первая подобная встреча. Ее участники призвали Лондон «готовиться к конституционным изменениям в каждой юрисдикции, планировать их и содействовать им». «Время Вестминстера подходит к концу», — подчеркивается в подписанном документе.

На пресс-конференции Джон Суинни и Мишель ОʼНил призвали в ближайшем будущем провести референдумы о выходе из состава Великобритании.

После сообщений о подписания в Кардиффе меморандума издание Belfast News Letter привело слова пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема, который заявил, что глава британского правительства не поддерживает проведение референдумов о независимости в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии и «твердо верит в союз».

Ранее сообщалось о том, что законопроект об ассистированном уходе из жизни отклонили в Великобритании.