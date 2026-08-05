KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Шоссе Алаш в Астане частично закроют из-за ремонта

    В Астане на шоссе Алаш проводят работы по устройству бетонного покрытия под весовые датчики, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    ремонт дорог
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Протяженность участка составляет 400 метров. В связи с этим с 5 по 25 августа движение транспорта на данном участке будет частично ограничено.

    При этом движение автотранспорта будет организовано по полосам встречного направления.

    Шоссе Алаш в Астане частично закроют из-за ремонта
    Фото: акимат Астаны

    Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать маршрут движения и учитывать возможные изменения. В целях обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и направляющие указатели.

    Как сообщалось ранее, на трассе Астана–Караганда с 29 июля по 12 августа частично ограничили движение из-за ремонта дорожного покрытия.

    Дороги Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор