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ШОС является примером успешного сотрудничества в Азии – Касым-Жомарт Токаев

4 Октября 2019 01:05
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ШОС является примером успешного сотрудничества в Азии – Касым-Жомарт Токаев

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Шанхайская организация сотрудничества является примером успешного сотрудничества в Азии. Об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Говоря о перспективах развития сотрудничества на пространстве Азии, К. Токаев подчеркнул роль Шанхайской организации сотрудничества.

«Что касается ШОС, она тоже расположена в Азии. На мой взгляд, я думаю, вы согласитесь, это пример успешного сотрудничества и взаимодействия», - сказал Президент РК.

«Секрет в том, что именно в этой организации присутствуют взаимное доверие и наличие общих целей, а также желание достичь положительного результата в том, что касается универсальной повестки данной организации. Поэтому необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии», - заключил Глава государства.

Ранее сообщалось, что 3 октября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в г. Сочи. Мероприятие посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве.

Пленарное заседание «Мировое устройство: взгляд с Востока» является основным мероприятием заседания, в котором принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Король Иордании Абдалла II, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Филиппин Родриго Дутерте.

Участие в работе клуба «Валдай» в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран.

Фото - с Facebook-страницы пресс-секретаря Президента РК Берика Уали

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Ключевые слова: ШОС, Президент Казахстана, Россия,
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Нарымбек Исмагулов

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