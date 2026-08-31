ШОС повышает значимость стран Центральной Азии — эксперт из Таджикистана

Членство в ШОС и активное участие в деятельности организации повышает значимость стран центральноазиатского региона на геополитической арене и формирует условия для того, чтобы быть самостоятельными участниками международных отношений. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Душанбе выразил таджикский политолог, эксперт по международным отношениям и вопросам безопасности в Центральной Азии Шерали Ризоён.

— На пространстве ШОС страны региона продвигают дискурс «Центральная Азия — ядро ШОС», что безусловно подтверждается ключевым участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в основании, становлении и развитии этой организации. С расширением ШОС, созданием формата «ШОС +» и с вовлечением новых партнеров, организация выступает одной из авторитетных структур на пространстве своей ответственности, — сказал эксперт.

Политолог отметил, что за 25 лет ШОС показала свою важность для государств региона в разных измерениях, включая политику, экономику, безопасность, транспорт и транзит, а также культурно-гуманитарную составляющую. К числу важных для центральноазиатских государств задач на ближайшую перспективу Шерали Ризоён относит следующие аспекты:

Во-первых, фактор вовлечения в глобальные процессы и соблюдение стратегического баланса. Членство стран региона в деятельности ШОС позволяет странам Центральной Азии участвовать в формировании повестки будущего развития, укреплять и развивать отношения с Китаем, Россией, Индией, Пакистаном и Ираном в многостороннем формате. ШОС позволяет соблюдать стратегический баланс в сотрудничестве с крупными и средними акторами.

Во-вторых, фактор экономического и инвестиционного сотрудничества.

— За последние годы другие члены ШОС переосмысливают и развивают свое сотрудничество с государствами Центральной Азии как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Для государств региона важнейшей целью является привлечение инвестиций для создания производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Все страны региона выступают за активизацию работы по созданию Банка развития ШОС, что может облегчить финансирование производственных, инфраструктурных, транспортно-транзитных и других проектов на пространстве организации, — отмечает Шерали Ризоён.

В-третьих, фактор сотрудничества в сфере технологий, искусственного интеллекта и развития человеческого потенциала. Для стран региона важно сотрудничество в этих сферах, поскольку они обладают молодым человеческим потенциалом, критическими полезными ископаемыми и формирующейся транспортно-транзитной позицией. Разнонаправленное сотрудничество в этих сферах позволяет минимизировать риск зависимости от одной страны и использовать существующие возможности для устойчивого развития.

Со слов эксперта, отличие и важность ШОС для государств Центральной Азии заключается в возможности многостороннего сотрудничества с Китаем, Россией, Индией, Пакистаном и Ираном. Эти страны уникальны тем, что обладают существенным потенциалом в разных сферах. Это отличает ШОС от других организаций и форматов, в которых участвуют страны региона.

— Сам факт членства в ШОС и активное участие в деятельности организации повышает значимость стран региона на геополитической арене и формирует условия для того, чтобы быть самостоятельными участниками международных отношений. Увеличение формата «Центральная Азия +» до 12, совместно с крупными государствами и региональными объединениями может быть подтверждением этого явления, — подчеркнул спикер.

В завершение эксперт добавил, что, учитывая важную роль ШОС, странам региона необходимо уделять больше внимания практической реализации достигнутых договоренностей, особенно в сфере транспорта и транзита.

— В этом году мы стали свидетелями транзитной торговли Казахстана и Кыргызстана через Китай с Пакистаном. Таким образом, транспортная инфраструктура Китая позволяет странам Центральной Азии выйти на порты Пакистана, развивать сотрудничество с Индией и соединиться с Южной Азией, — резюмировал Шерали Ризоён.

Ранее сообщалось, что 1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств–членов ШОС.