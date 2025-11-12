РУ
    Шопоголизм стал новой зависимостью века — психологи

    Сегодня во всем мире отмечается Международный день шопинга. По этому случаю проходят масштабные акции со скидками и рассрочками, приуроченные к дате 11.11. В программе «Бүгін LIVE» эксперты объяснили, что скрывается за подобными кампаниями и чем на самом деле может обернуться страсть к покупкам, передает корреспондент Kazinform.  

    Старший преподаватель MNU, психолог Асель Исаханова рассказала о психологических причинах возникновения шопоголизма.

    — Когда человек находится в поиске самого себя, он может стать шопоголиком. Такая привычка появляется из-за внутренней неустойчивости и заниженной самооценки. Совершая покупки, человек думает, что таким образом демонстрирует свою уникальность, однако на деле это может привести как к внутренней, так и к финансовой нестабильности, — отметила специалист.

    По данным исследований, примерно 74 процента из 800 опрошенных женщин признаются, что думают о покупке одежды практически каждую минуту. В этой связи психолог советует быть осторожными и не становиться жертвами маркетинговых уловок.

    — Псевдопсихологи, не имеющие отношения к науке, активно продвигают идею: «Купи себе одежду, порадуй себя — это и есть терапия». Но человек должен в первую очередь заботиться о себе и не позволять превращать себя в объект маркетингового воздействия, — подчеркнула психолог.

    Эту точку зрения поддерживает и финансовый эксперт Гимран Абдрахманов.

    — Различные акции и распродажи проводятся, главным образом, для освобождения складов и стимулирования покупателей тратить больше денег. Поэтому не стоит поддаваться на заманчивые предложения рассрочки и тратить средства на ненужные вещи. Необходимо помнить, что и банк, и магазин извлекают из этого выгоду. К примеру, товар, стоивший 10 тысяч тенге, могут предложить за 5 тысяч, при этом ограничив срок действия акции: «Осталось всего два часа, последний день!» В такие моменты важно не поддаваться эмоциям, а руководствоваться заранее составленным бюджетом и здравым смыслом, — пояснил экономист.

    По его словам, механизм рассрочки имеет смысл использовать только при покупке действительно необходимых вещей.

    — Например, компьютер можно приобрести в рассрочку на 24 месяца, ведь он помогает работать и зарабатывать, — отметил финансист.

    Напомним, ранее мы писали о том, что более 1 млн казахстанцев охватит проект «Қарызсыз қоғам». 

