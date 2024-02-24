Шоколадную фабрику XIX века обнаружили в Барселоне

Археологи, проводившие раскопки в районе Старого города (Ciutat Vella) в Барселоне, обнаружили следы шоколадной фабрики XIX века. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

Открытие было сделано во время реконструкции четырехэтажного здания на площади Пласа-де-ла-Льяна и выявило структурные элементы нескольких исторических периодов. К ним относятся остатки средневекового особняка XIV века, ограды XVII века и следы шоколадной фабрики XIX века, сообщает HeritageDaily.

Согласно свидетельствам, найденным в исторических текстах, изначально особняк принадлежал богадельне кафедрального собора Барселоны, известной как «Пиа Альмойна». В XV веке здание было переделано в гостиницу под названием Hostal de Sant Pere, которая просуществовала до XVI века. После реставрации в 1825 году в здании разместилась шоколадная фабрика Clemente Guardia.

Фабрика упоминается в альманахе Всемирной выставки в Барселоне 1888 года. В то время она славилась производством изысканного шоколада и пастиляжа (вид глазури из сахарной пасты), а также ванильного шоколада и драже.

В XIX веке фабрика была одним из самых знаменитых производителей шоколада в Барселоне. Она продавала свою продукцию по всей Испании и экспортировала ее на заморские территории, контролируемые Испанией.

Специалисты из Археологической службы Барселоны (ICUB) обнаружили на фабрике многочисленные архитектурные элементы, а также сосуды для хранения, большие плоскогубцы и свинцовые пластины, используемые для изготовления этикеток.