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    21:00, 09 Март 2021 | GMT +6

    Шоколад «Turkistan» начали производить в Казахстане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Толебийского района Туркестанской области Толеген Туртайулы в ходе рабочей поездки ознакомился с работой одного из основных производственных предприятий региона - ТОО «Балмұздақ». Руководитель района посетил цех по выпуску мороженого и узнал планы дальнейшего развития предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Цех основан в 2012 году, в основном производит мороженое, пельмени, шоколад и шоколадную глазурь. Шоколадный цех введен в эксплуатацию в 2019 году, в целом привлечено 800 млн тенге инвестиций.

    Кроме того, в 2020 году закуплено новое оборудование для увеличения производства мороженого. На сегодняшний день на предприятии трудятся 210 человек. Их среднемесячная заработная плата в пределах 60-70 тысяч тенге. При работе на полную мощность цех может производить до 2 950 тонн мороженого, 15 тонн пельменей и 1 000 тонн шоколада в год.

    Сегодня выпускается специальный брендовый шоколад под названием «Turkistan». Продукция, производимая предприятием, будет реализовываться во все регионы страны.

    Глава района отметил, что местным производителям будет оказана всесторонняя помощь в рамках мер государственной поддержки.


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