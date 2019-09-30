Шоколад из кобыльего молока делегатам из более 30 стран мира представят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит 31-я сессия координационного Комитета по Европе Комиссии «Кодекс Алиментариус» с участием около двухсот делегатов из 38 стран Европы, США, Африки и Азии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках сессии ожидается выставка производителей РК, где будет представлена молочная продукция (сухое кобылье молоко (Саумал), сухое верблюжье молоко, кумыс и т.д.), продукция пчеловодства, а Национальный центр здорового питания «Улытау» представит шоколад на основе кобыльего молока.

В ходе мероприятия также будут обсуждаться вопросы в области пищевой безопасности, имеющие критическое значение для всего региона. Красной нитью пройдет обсуждение темы фальсификации пищевой продукции.

Как заявили организаторы - проблема безопасности пищевой продукции – злободневный вопрос для всего мирового сообщества, так как касается лично каждого из нас.

«Кодекс Алиментариус - это свод представленных в едином формате, международно принятых стандартов, относящихся к сырым и обработанным пищевым продуктам. Эти стандарты предназначены для защиты здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговли продовольствием. Кодекс позволяет повысить уровень гармонизации для развития международной торговли и играет важную роль в разрешении торговых споров. Содержит положение о гигиене пищевых продуктов, пищевых добавок, остатка пестицидов ветеринарно-лекарственных препаратов, загрязняющих примесей, маркировки, методов анализа и отбора проб, контроля сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов на всех этапах пищевой цепочки для стран Европы и для других стран, принимающих требования кодекса Алиментарии», - сказала вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева.

Она подчеркнула, что тесное взаимодействие с международными специалистами на площадке данной сессии позволит им отразить свою национальную позицию.

«Очень важно найти баланс между интересами торговли и здоровья населения. Подобные международные форумы позволяют совместными усилиями находить компромиссные решения для обеспечения безопасности продуктов питания, справедливой торговли на глобальном уровне, разработки международных стандартов на продукты питания и руководящих принципов обеспечения пищевой безопасности», - добавила она.

Отметим, Кодекс Алиментариус - совместный межправительственный орган ООН - ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), который занимается разработкой международных стандартов в области пищевой безопасности.

Европейский регион – один из 6 регионов, входящих в Комиссию «Кодекс Алиментариус», которая была основана в 1963 году. Ее членство составляет 188 стран и 1 организацию (Евросоюз).

Данная сессия продлится 5 дней.