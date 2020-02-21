Сход снежных лавин возможен в горах близ Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы провели профилактические спуски лавин. Штормовое предупреждение пока сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В целях обеспечения безопасности, а также организации превентивных мер, на основании рекомендаций РГП Казгидромет с 19 по 21 февраля Казселезащитой проведены 3 профилактических спуска снежных лавин на территории ГК «Шымбулак», в районе БАО и урочище «Эдельвейс».
В результате проведенных работ было спущено 15,3 тысяч кубометров снежной массы и лавинная обстановка на данных участках не представляет угрозы. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.
Вместе с тем, ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» № 5 от 21 февраля 2020 г. предупреждает: в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 21-22 февраля возможен сход снежных лавин.
Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!
- Более 30 эпидемиологов в сутки работают в аэропорту Алматы из-за коронавируса
- В Алматы обсудили вопросы реабилитации детей с инвалидностью
- Старый кинотеатр «Шугла» в Алматы сохранит исторический облик
- Алматинец убил незнакомца из-за пристального взгляда
- Более 12 заброшенных зданий опечатали в Алматы после изнасилования школьницы в Таразе
- Южный циклон принесет в Казахстан осадки, туман и сильный ветер
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана