Сход снежных лавин возможен в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы провели профилактические спуски лавин. Штормовое предупреждение пока сохраняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обеспечения безопасности, а также организации превентивных мер, на основании рекомендаций ​РГП Казгидромет с 19 по 21 февраля Казселезащитой проведены 3 профилактических спуска снежных лавин на территории ГК «Шымбулак», в районе БАО и урочище «Эдельвейс».

В результате​ проведенных работ было спущено 15,3 тысяч кубометров снежной массы и лавинная обстановка на данных участках не представляет угрозы. В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

Вместе с тем, ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» № 5 от 21 февраля 2020 г. предупреждает: в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 21-22 февраля возможен сход снежных лавин.

Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!