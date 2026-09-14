Сход лавины в России: найдено тело последнего погибшего

Спасатели обнаружили тело последнего, 17-го, альпиниста, погибшего в результате схода лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике, поисково-спасательные работы в ущелье завершены. Тело погибшего эвакуировали на вертолете в Нальчик.

Как уточнили в Росгвардии, часть погибших — представители этого ведомства.

Напомним, лавина сошла 6 сентября. Всего в составе группы находились 33 альпиниста. Десять человек смогли самостоятельно спуститься с горы, еще шесть получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

В связи с произошедшим следственными органами Следственного комитета России расследуется уголовное дело о халатности.

19 июля 2026 года во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погиб 11-летний ребенок, его отец получил значительные травмы.



