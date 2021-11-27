Сход грунта произошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы из-за порыва трубопровода и переувлажнения грунта произошел сход оплывины. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 09:30 в микрорайоне Коктобе, улица Бигельдинова вблизи дома 35, из-за порыва трубопровода и переувлажнения грунта произошел сход оплывины предварительно 30 кубометров, в результате перекрыта проселочная дорога, поврежден металлический забор дома 35. Выставлены посты безопасности, пострадавших нет. Вода перекрыта. На месте проведены работы по расчистке дороги», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

На месте задействовано 5 сотрудников, 2 единицы техники ДЧС , 2 сотрудника, 1 единица техники ГУ «Казселезащита», 5 сотрудников, 2 единиц техники от акимата района, 10 сотрудников, 2 единицы техники: самосвал, фронтальный погрузчик ТОО «Алматы Тазалык» и 8 сотрудников, 7 единиц техники: 4 самосвала, 1 трал, 1 экскаватор колесный, 1 фронтальный погрузчик службы спасения Алматы.

В ДЧС отметили, что оползни подразделяются на виды природного и техногенного характера. Природные связаны с выпадением интенсивных осадков, приводящих к переувлажению почвогрунтов, техногенного характера – неисправности трубопроводов, неконтролируемое использования воды, нагрузка на склоны и другие.

В этой связи не рекомендуется строительство жилых домов на оползнеопасных участках и проводить подрезку склона горы под строительство домов, нарезку дорог, планировочные работы. Запрещается использовать негерметичные септики, туалеты и другие.

Владельцам жилых массивов, руководителям садоводческих и дачных обществ, рекомендуется постоянно следить за состоянием водопроводной и поливных трубопроводов. Контролировать использование поливной воды.

Оплывина - это полоса маломощного слоя почвы (глубиной до 1 м) или делювиальных и элювиальных образований, смещенная (оплывшая) под действием силы тяжести вниз по склону вследствие насыщения талыми, дождевыми или грунтовыми водами до грязеподобного состояния. Возникают обычно на ровных незадернованных склонах, на откосах железнодорожных насыпей и т.п