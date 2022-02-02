+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сход 12 вагонов с пшеницей произошел в Карагандинской области

2 Февраля 2022 14:10
Поделиться:
Сход 12 вагонов с пшеницей произошел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области произошел сход 12 вагонов грузового поезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе
Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Карагандинской области Мужчина заблудился в метель между двумя селами в СКО Увеличено число авиарейсов между Казахстаном и Кувейтом

По данным пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы», сход 12 вагонов грузового поезда произошел вчера, 1 февраля, в 13:55 на станции Новалы двухпутного участка Мойынты – Сары-Шаган.

«Состав был гружен пшеницей. Причина схода - излом боковой рамы вагона. На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш», - говорится в сообщении пресс-службы.

Однопутное движение поездов на участке восстановлено.



Фото: Instagram @kris_p_kz
Подписывайтесь на наш канал:

#КТЖ   #Карагандинская область   #Происшествия   #Транспорт   #Видео   #Регионы   #Караганда  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе
Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за аварии в Карагандинской области
Мужчина заблудился в метель между двумя селами в СКО
Увеличено число авиарейсов между Казахстаном и Кувейтом
Популярное
1 Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
2 Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
3 Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
4 Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
5 Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
6 Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Читайте также
24 млн тенге выманил у знакомой житель Актобе
Центральное водоснабжение появилось в поселке Кызылтобе Мангистауской области
Президент РК выразил благодарность Бауыржану Байбеку за работу на посту первого заместителя председателя «Nur Otan»
Предстоит полностью перезагрузить систему госслужбы - Касым-Жомарт Токаев
Очередного мародера задержали полицейские в Нур-Султане
Факты продажи госмедклиник по заниженной стоимости озвучила депутат Дания Еспаева
Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым
Руководителя департамента по регулированию естественных монополий уволили в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив