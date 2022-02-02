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Сход 12 вагонов с пшеницей произошел в Карагандинской области
2 Февраля 2022 14:10
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области произошел сход 12 вагонов грузового поезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По данным пресс-службы АО «НК «Қазақстан темір жолы», сход 12 вагонов грузового поезда произошел вчера, 1 февраля, в 13:55 на станции Новалы двухпутного участка Мойынты – Сары-Шаган.
«Состав был гружен пшеницей. Причина схода - излом боковой рамы вагона. На месте аварии работают восстановительные поезда станций Сары-Шаган, Шу и Балхаш», - говорится в сообщении пресс-службы.
Однопутное движение поездов на участке восстановлено.
Фото: Instagram @kris_p_kz
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